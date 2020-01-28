Леся Нікітюк покрасувалася в яскравому вбранні і перебуваючи, ймовірно, в готельному номері

Популярна українська ведуча продовжує радувати шанувальників відвертими знімками в мережі. Як передає Politeka.net, Леся постійно ділиться новими й іноді пікантними особистими кадрами.

Цього разу Леся розповіла про те, як пройшов її день і запропонувала своїм фоловерам в коментарях до посту з допомогою емоджі описати як пройшов їх вівторок.

Але найцікавіше, відзначають шанувальники зірки, криється саме в фото відомої українки. Леся позувала в прямому сенсі слова на просторому ліжку у яскравому і коротенькому піджаку-сукні. Волосся своєї артистка призібрала, на струнких ніжках Лесі красувалося класичне взуття на підборах і саме на своїх довгих ногах телеведуча і зробила акцент в публікації.

Фани пишуть масу приємностей на адресу Лесі:

"Ноги - Боги"

"Ах, які ніжки"

"Красуня"

"Ну як завжди, круто!)))"

Нагадаємо також, раніше Леся розповіла про те, що знову не змогла відвідати пам'ятку, яка її цікавила.

«6 років тому, коли знімали Шанхай в рамках О&Р, не встигли сфотографуватися біля палаючої різнокольоровими вогнями «Перлини» (тієї знаменитої телевежі)) .. І в цей раз я теж не встигла… Доведеться летіти знову», - написала ведуча.

Свій пост вона супроводила новими фотографіями, знятими на тлі нічного міста. На них Леся позує в простій білій водолазці і темних джинсах. Однак, цей вельми пересічний на перший погляд образ доповнює одна пікантна деталь: як видно на останньому знімку, на джинсах прямо під п'ятою точкою ведучої помітна велика дірка.

Шанувальники кинулися обговорювати фото, не забувши звернути увагу на вбрання ведучої.

«така красива, така щаслива», «На 3-й фото джинси вдалися», «У вас джинси тріснули», «Вид просто космос !!!», «Ось це попу відгодувала Леся)», «це Ви так поспішали, що штанці порвали», «Мммм попко соковита», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Никитюк без штанів приголомшила своїм головним достоїнством на камеру.

Як повідомляла Politeka, Никитюк показала, як проводить вечір у пікантному вигляді: "Я всім співчуваю...".

Також Politeka писала, що Никитюк здивувала виглядом, засвітившись в ресторані: "Сумую за...".