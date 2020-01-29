Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію фото, зроблених під час розваг на відпочинку, пише Politeka.

Цього разу Леся порадувала новими знімками в Instagram. Нещодавно знаменитість похвалилася довгоочікуваним відпочинком в Абу-Дабі, куди вирушила фактично відразу після сніжного Буковеля.

Так, артистка показала, як радо їх з подругою зустріла мережа популярних готелів, пригостивши екзотичними фруктами, місцевими смаколиками. Після Никитюк представила сканадальный знімок з подругою, засвітивши величезний нібито "вагітний" живіт. Хоча насправді, за словами Лесі, вони просто об'їлися.

«Не пощастило з фігурою, пощастило з подругою 😂! Відзначай подругу яку вічно здуває😁 @liya_li__ #ледиЖир #леся #ненудно», – написала Никитюк.

Користувачі тут же відповіли:

«Сучьки 🔥🔥🔥», «Ахах) клас, обожнюю тебе.❤️», «Ви ніби вагітні😂😂», «Такі класні😍😍😍😍», «Правильно, взимку треба наїдати запаси жирів)», «Відчуваю, як завтра вже вся стрічка буде забита словами про вагітність Лесі Нікітюк))».

До цього разом з подругою артистка також продемонструвала смаколики під час прогулянки. При цьому дівчата виглядали дуже задоволеними і щасливими. Зазначимо, телеведуча не упускає можливості і постійно публікує знімки і відео з відпочинку, а користувачі мережі постійно радіють новим знімками, засинаючи телеведучу безліччю компліментів.

До речі, до цього зіркова телеведуча показала, як вирушила в українські Карпати, і підкорювала гірськолижний курорт Буковель. На нових фото, які показала Леся, вона з'явилася в природному вигляді і похвалившись смачною трапезою.

Причому не однієї, а цілої серією. Леся вирішила розповісти про їжу, яка їй так сподобалася на відпочинку.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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