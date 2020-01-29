"Що ж ти з обличчям наробила, Кароліна"

41-річна українська співачка Ані Лорак, яка переїхала в Росію, продовжує дивувати шанувальників змінами зовнішності - ті вже починають бити тривогу, припускаючи, що артистка не зможе вчасно зупинитися

Як передає Pоliteka.net, Кароліна (справжнє ім'я зірки) днями поділилася кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому її важко впізнати. Обличчя співачки дуже сильно змінилося. На свій вік вона не виглядає вже точно.

Очевидно, що Лорак повелася на масове божевілля серед зірок на пластиці. Уважні шанувальники помітили, що у неї змінилися розріз очей, форма губ, та й саме обличчя "витягнулося".

"Що ж ти з особою наробила Кароліна"; "Не впізнала, Вас"; "Мені здається що вона сильно схудла?"; "Кароліночка,ти шикарна❤️❤️❤️❤️❤️Але можеш будь ласка не ретушувати собі обличчя,просто відразу впадає в очі і виглядає не природно!"; "Рот вже як у жаби", "Кароліна, що з вами сталося? Не впізнаю вас...", "Сама на себе не схожа", "Навіщо вам ця пластика? Ви і так красуня!", "Була красива жінка. Це ж треба так себе спотворити", - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли Лорак, що "помолоділа", показала, як тренується з балетом. Артистка облягла схудле тіло в лосини і топ, зібрала волосся в пучок і "забула" нафарбуватися. Ані без макіяжу і дорогого вбрання виглядає "як дівчинка", що чітко підмітили в коментарях.

«Прям дівчинка, дівчинка)», «Красуня! Кароліна удачі», «Шикарна фігура», «Худенька така», «Просто найкраща команда. Ох, а яка фігура у вас. Удачі вам, дорогі!», «Ого, яка струнка королева», - писали під фото.

Також ми писали, як українці у соцмережі зустріли новину про новий тур "запроданки" Лорак по російським містам.

«Українці тебе обійшли, Ані, так шо вибач. **дуй до свого Кіркорову та Баскова!!!!», - писали в коментарях.

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