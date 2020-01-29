Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес поділилася з шанувальниками знімками з підготовки до виступу на Суперкубку.

Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На одному зі знімків співачка зображена разом з дочкою Еммою, яку вона ніжно називає Лулу. На інших артистка в оточенні балету репетирує або обговорює виступ.

«Я люблю, коли Лулу відвідує мене на репетиціях…5 ДНІВ!!!!», - написала Лопес.

В коментарях до посту багато зірок і прості шанувальники артистки написали, що не можуть дочекатися виступу.

«Я не можу дочекатися цього виступу!», «Не можу більше чекати», «Ми не можемо дочекатися, щоб побачити цю виставу!», «Ой так мило. Я так сильно тебе люблю. Ви збираєтеся підірвати Суперкубок! Я не можу більше чекати», «Це буде епічно», - пишуть фанати.

Зазначимо, що на фото Лопес зображена без макіяжу. Вона одягнена у спортивний одяг, а волосся зібране у гульку.

Як відомо, 2 лютого відбудеться фінал Суперкубка з американського футболу. Джей Ло запросили виступити на ньому разом з Шакірою. Лопес зізналася, що розплакалася після того, як дізналася, що її запрошують взяти участь у цьому шоу. Виступати на Суперкубку – це честь для будь-якого артиста, оскільки Суперкубок вважається однією з найважливіших спортивних подій у США. Правда, зі спортивного заходу він давно перетворився на супершоу, мета якого вражати і дивувати глядачів.

Вже відомо, що разом з Джей Ло на Суперкубку виступлять 24 танцюриста з колумбійської школи танців. Вони додадуть в шоу співачки латиноамериканських ноток.

Нагадаємо, що 50-річна Дженніфер Лопес вразила зовнішністю у звичайному житті: «не впізнати».

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