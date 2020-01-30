Як відомо, 26 грудня минулого року не стало художнього керівника театру "Современник" Галини Волчек

Сергій Гармаш - легенда російських театру і кіно - розповів про те, як саме пішла з життя відома артистка. Про це йдеться в інтерв'ю актора і режисера « Московському комсомольцю ».

Трагедія з відходом Волчек в інший світ, як відомо, сталася невдовзі після святкування 86-річчя артистки. Ще восени 2019 Волчек відчувала себе непогано, а перед смертю у артистки взагалі спостерігався період активності – вона працювала, як і раніше, в театрі, засиджувалася довго:

«У свій день народження (19 грудня – ред.) у неї був такий прилив сил! Немов друге дихання відкрилося. В той день я від'їхав, а потім повернувся, коли вже всі розійшлися. В ложі були навстіж відкриті двері, ми залишилися з Машковим, були з ним в однакових чорних пальто. І я йому кажу: «Вова, давай кинемо на фіг цей театр, підемо працювати до неї охоронцями. Робити нєфіг, будемо вставати пізно». Машков, який любить такі жарти, тут же підхопив: «Заберемо директора, зробимо ЧОП. Будемо з нею скрізь їздити, в карти грати, віскі пити…». На все це Волчек відреагувала, за словами Гармаша, позитивно:

«…Вона сміялася, як дитина».

Сергій Гармаш відмітив, що незважаючи на непоправну втрату, одному факту у зв'язку зі смертю Галини він, все-таки, радий:

«Галина Борисівна до такої міри не дозволяла собі думати про смерть і так любила життя, що пішла легко… Як би це жахливо не звучало, але я радий, що її відхід був саме таким». Артист також розповів журналістам, що, коли Волчек стало зле - вона була на дачі:

«…вийшла на повітря, зробила зітхання і... втратила свідомість. Не бачила ні реанімації, ні лікарів, нічого», поділився Сергій Гармаш в інтерв'ю.

Нагадаємо, Галина Волчек померла у віці 86 років. А на дев'ятий день від дня її смерті на могилі артистки з'явилася річ, яку та при житті просто обожнювала. При цьому невідомо, хто саме приніс все це на кладовище.

Так на дев'ятий день після смерті з'явилися почата пачка сигарет і підкурена сигарета в попільничці. Таке на могилі знаменитості наглядачі помітили одразу ж, але відповісти журналістам, хто саме приніс речі сюди – не змогли.

Також відомо, що ситуацію прокоментував побачивший це священик:

«Блюзнірство! Людина знаходиться вже не в матеріальному світі, і всі матеріальні предмети для неї чужі. Не можна класти гріховні предмети на могилу», - сказала особа в сані в інтерв'ю "Дні.ру" і додала:

«Все це – відгомін язичництва, коли вважалося, що чим більше матеріальних благ принести на могилу, тим простіше покійному на тому світі».

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