Український співак Віктор Павлік вирішив одружитися на своїй молодій пасії Катерині Репяховій, але перед весіллям дівчина розповіла про особисті переживання через зв'язок з чоловіком

На новому опублікованому Катериною фото, вона позує в досить скромному вбранні - короткій "шкірянці", довгій спідниці і темній блузці, схоже, що на гудзиках. Дівчина задумливо дивиться в сторону і підписала свій пост міркуваннями про те, що люди дуже звертають увагу на їх з Віктором різницю у віці - понад 20 років:

«Трохи відвертих думок. Останні три дні у нас з ВП були касові концерти в київській області. Я стала помічати, що люди реагують на мене все більш емоційно…», - тривало підписала свій пост Катерина.

Катерина продовжила свою думку про те, що багато сторонніх людей намагаються "сунути свій ніс в чужі справи". Фолловери дівчани в свій час популярного артиста підтримали її і написали, що такі люди будуть завжди - не варто на них звертати свою увагу. Хтось зауважив, що Катерина добре виглядає, загалом, коментарів під фото не багато:

«Така мила😍😍😍»

«Скільки таких людей, які сунуть свій ніс. На жаль, від них не позбутися»

«Красуня»

Нагадаємо, раніше на нових опублікованих кадрах зі сторіз, Катерина роздягнена, ймовірно, в рушнику, вимазує своє тіло якоюсь незрозумілою білою повітряною «субстанцією»:

«Такий собі лосьон для тіла)))», - підписала кадри Катерина. Ймовірно, дівчина придбала якийсь доглядовий засіб, але розчарувалася в його якості.

Раніше, в ефірі телепередачі «Світське життя» Віктор Павлік сказав:

"Ще незрозуміло коли, чи то в травні, чи в червні. Десь Катя там на зірках ворожить і розраховує. Вона дуже хоче весілля", - каже співак.

Він зазначив, що 2020 рік буде високосним, і забобонні люди вважають, що для шлюбу це не найкращий період, проте сам Павлік не вірить у погані ознаки.

"Ми в це не віримо, навпаки, 2020 - дуже крута цифра".

Крім того, він не став приховувати, що давно знайомий зі своєю тещею, яка старша за нього на 4 роки. Виявилося, її думка про різницю у віці майбутнього подружжя нікого не хвилює.

"Мені не дуже цікаво, як її мама відреагувала на нашу різницю у віці. Головне, що ми з Катею любимо одне одного, - стверджує Віктор.

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