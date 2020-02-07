Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

На цей раз співачка порадувала шанувальників жарким знімком зі сцени, на якому позує розставивши ноги, і вкинувши одну руку вгору. Вправний фотограф правильно підібрав ракурс, встигнувши зловити на камеру красуню у всій красі.

«Завжди танцюю і співаю! ❤️», – вона підписала нове фото.

Анастасія Каменських здивувала своїм вбранням: на ній було лише чорне білизна, яке прикрашали блискітки, бахрома, пояс, прозора сітка, а також ботфорти. Волосся співачка розпустила і поклала на одне плече.

Потап не витримав і першим написав коментар до фото дружини. Він залишив три огонечка-смайлика, сказавши цим більше, ніж словами. По всій видимості, його не бентежить відвертий вигляд дружини на сцені, а навіть навпаки.

У коментарях також відзначилися шанувальники Насті і залишили багато компліментів. Але знайшлися і противники такого відвертого вбрання співачки.

«Модель», «Яка гарна», «Якийсь ліф дивний», «Як мінімум це сексуально», «Красуня», «Раніше талановиті люди ходили в одязі, але виконували такі твори, що в мільйонах сердець живуть ці пісні по сей день, і неважливо в що одягнений був виконавець. Зате зараз незрозуміло що співають, зате напівголі на сцені, це аж гидко . Ви ж жінки чоловікові, як же з вами ваш чоловік в ліжко лягає, якщо вас вся країна в трусах і ливчике спостерігає постійно. ???? Фу , а талант де? Талант трусами рекламувати не треба. І не треба писати, що ЗАЗДРЮ. Плювати, я особисто за , пора їм вже без трусів скакати, статус дозволяє. Буде хоч дійсно на що подивитися без фіранок», «Як завжди сногшибательна», – написали в мережі.

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