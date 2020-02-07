Телеведучій Олександрі Кучеренко - дружині Дмитра Комарова - дуже личив відвертий вечірній наряд

Дружина відомого українського мандрівника Комарова з'явилася на світському заході в рідному для неї місті Дніпро. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки ТБ.

Олександра Кучеренко - володарка модельних форм - вирішила на вручення премій для найбільш стильних і успішних людей рідного для неї краю, одягатися у червону відверту сукню. Вбрання вигідно підкреслило всі переваги бездоганної фігури колись володарки титулу "Міс Україна":

«Не знаю, що я такого зробила, щоб стати «Генеральним ананасом»😂 Я досить спокійно ставлюся до будь-яких премій і звань, але бути відзначеною в моєму рідному місті – для мене особливо знаково і приємно. Спасибі, Дніпро! Все починалося тут», - підписала фото Олександра.

Шанувальники оцінили і вбрання, і усміхнену красуню-артистку, яка грайливо відкрила рот, нібито, намагаючись вкусити вручений їй ананас-нагороду.

Нагадаємо також, відомий український телеведучий Дмитро Комаров опублікував фото зі своєю красунею-дружиною.

На знімку пара позує недалеко від берега під час заходу сонця. Подружжя яскраво посміхається, показуючи м'які іграшки в камеру.

Олександра позувала в білій сорочці, а її чоловік у темній футболці, одним словом: "Ось це парочка!".

В пості Дмитро привітав українців з Різдвом і подякував всім небайдужим, які допомогли грошима нужденним.

За словами Комарова він разом з відомим українським дизайнером Андре Таном створив благодійні іграшки. Гроші від продажів підуть на допомогу дітям.

Нагадаємо, що Дмитро Комаров розкрив правду про скандал з перестрілкою в Бразилії.

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