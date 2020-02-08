44-річна російська балерина Анастасія Волочкова страждає від проблем з суглобами

Лікарі рекомендують їй лягти в лікарню, але через щільний графік Волочкова затягує з лікуванням, пишуть "Дні.ру".

Як стало відомо, у артистки деформована стопа. Поряд з великим пальцем виросла величезна ґуля. Балерина звернулася за допомогою в приватну клініку в Москві. Хірург підтвердив цю інформацію і додав, що у випадку з Анастасією, їй необхідна операція.

Тим не менш балерина поки не може зважитися на хірургічне втручання, так як у неї не буде часу на післяопераційне відновлення. Волочкова практично кожен день виступає зі своїм шоу "Балерина в задзеркаллі".

За словами медика, тому вони відклали питання з "шишкою" до кращих часів.

Примітно, що за кісточку на стопі балерині вже не раз діставалося від хейтерів. Вона неодноразово виставляла напоказ в Instagram хвору ногу. Багато хто вважає, що це виглядає потворно. Але артистка висловила думку, що це тільки доводить, як багато вона працює.

Раніше ми повідомляли, Волочкова поділилася у соцмережі фото з травматологом, до якого ходила за консультацією з приводу проблемної ноги. Настя вибрала для походу в лікарню дивний наряд: на ній коротке чорне плаття, що приспущене на плечі, так, що видно лямки від бюстгальтера.

"Була сьогодні в гостях в кращій клініці 🏥, у кращого доктора 👨‍⚕травматолога - ортопеда. Доктор є одним з кращих в Росії з корекції деформації стоп...", - написала Волочкова.

Також ми розповідали, що Волочкова нещодавно приголомшила публіку, заявивши, що зібралася в цьому році заміж. За її словами, наречений займається бізнесом і ніколи не був одружений, бездітний.

Анастасія оголосила про швидке весілля на вечірці з нагоди свого дня народження. Присутній на святі художник Нікас Сафронов (чи то жартома, чи то серйозно, ніхто так і не зрозумів) проговорився, що нареченим Насті є його старший син Дмитро, який живе і працює у Вільнюсі.

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