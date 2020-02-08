Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася в мережі дуже відвертим знімком

32-річна зірка завоювала любов телеглядачів своїм почуттям гумору і вміло підігріває інтерес до себе смішними відео. Проте останнім часом Нікітюк все частіше радує шанувальників фотографіями в купальниках, демонструючи фігуру.

Але і цього дівчині здалося мало, вона вирішила підвищити градус кипіння на своїй сторінці та поділилася дуже відвертим кадром, передає Politeka.

Ведуча виклала знімок, на якому позує, сидячи на ліжку в одних чоботях-легінсах на шпильці. Леся вибрала таку позу, що оголені груди закриті рукою.

«Вогонь», «Які довгі ноги», «Тигриця», «Красуня така, що…», «оу, май) Дівчино, обережніше будь ласка», «Це якийсь шок контент», «Гарна», – пишуть під фото. Серед коментаторів – і Даша Астаф'єва, відома любов'ю до відвертих фото і власниця розкішної фігури.

Судячи з хештегу, Никитюк знімали Vicoolya і Saida, відомі в Києві майстри художніх і пікантних фотографій.

За годину після публікації фото зібрало понад 68 тисяч лайків. Всього ж на сторінку ведучої підписані понад три мільйони людей.

Раніше ми писали про те, що Леся відпочила в Абу-Дабі, куди вирушила фактично відразу після сніжного Буковеля. Вона активно ділилася кадрами з теплих країв.

Нагадаємо, Нікітюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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