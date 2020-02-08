Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася в мережі дуже відвертим знімком
32-річна зірка завоювала любов телеглядачів своїм почуттям гумору і вміло підігріває інтерес до себе смішними відео. Проте останнім часом Нікітюк все частіше радує шанувальників фотографіями в купальниках, демонструючи фігуру.
Але і цього дівчині здалося мало, вона вирішила підвищити градус кипіння на своїй сторінці та поділилася дуже відвертим кадром, передає Politeka.
Ведуча виклала знімок, на якому позує, сидячи на ліжку в одних чоботях-легінсах на шпильці. Леся вибрала таку позу, що оголені груди закриті рукою.
Фото юної коханої Балана підкорили мережу: "Тіна більше не потрібна"
Гнучка екс-Nikita без білизни впустила принади в шпагаті: "Пантера, вогнище"
Облисіла Корольова ошелешила виглядом, в мережі запідозрили недобре: "Прокляття Заворотнюк..."
Списання грошей з карт: Приватбанк попередив українців, подробиці
«Вогонь», «Які довгі ноги», «Тигриця», «Красуня така, що…», «оу, май) Дівчино, обережніше будь ласка», «Це якийсь шок контент», «Гарна», – пишуть під фото. Серед коментаторів – і Даша Астаф'єва, відома любов'ю до відвертих фото і власниця розкішної фігури.
Судячи з хештегу, Никитюк знімали Vicoolya і Saida, відомі в Києві майстри художніх і пікантних фотографій.
За годину після публікації фото зібрало понад 68 тисяч лайків. Всього ж на сторінку ведучої підписані понад три мільйони людей.
Раніше ми писали про те, що Леся відпочила в Абу-Дабі, куди вирушила фактично відразу після сніжного Буковеля. Вона активно ділилася кадрами з теплих країв.
Нагадаємо, Нікітюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.
Як повідомляла Politeka, Нікітюк показала, як проводить вечір у пікантному вигляді: "Я всім співчуваю...".
Також Politeka писала, що Нікітюк здивувала виглядом, засвітившись у ресторані: "Сумую за...".