44-річна російська балерина Анастасія Волочкова без тіні збентеження ділиться з шанувальниками відвертими фото

На цей раз артистка втратила всякий сором, як і здоровий глузд, вийшовши в лютий мороз на вулицю абсолютно голою. Як передає Politeka.net, Волочкова поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим кадром, на якому постала у себе на засніженому дворі. Анастасія, прикрившись пишним банним віником, стоїть в ємності для лазні.

Помітно, що артистка босоніж і повністю гола. Морози, вочевидь, їй до лампочки, так як вона ще й посміхається.

"Лід і спека!💃", - підписала кадр Волочкова.

Балерина не вперше роздягається на холоді. Анастасія і раніше радувала фанатів "банними" знімками. До речі, швидше за все, таким чином вона вирішила зміцнити своє здоров'я.

Зовсім недавно Волочкова відвідала одну з клінік Москви з приводу проблем з ногою. Як ми писали, балерина прийшла проконсультуватися з травматологом-ортопедом. Артистка невпинно трудиться, навантажуючи ноги, що завершилося тим, що у неї деформувалася стопа. Поряд з великим пальцем виросла величезна ґуля.

Російським журналістам вдалося поспілкуватися з медиком, який підтвердив, що Насті терміново необхідна операція - її проблему можна вирішити тільки хірургічним шляхом. Однак, із-за щільного графіка артистка ніяк не може "викроїти" час на саму операцію і більш тривалий процес загоєння. Незважаючи на те, що медексперт наполягає на операції, Волочкова вирішила відкласти госпіталізацію.

У своєму мікроблозі в Instagram балерина поділилася фото, зробленим разом з хірургом, до якого вона ходила на консультацію. До речі, знаменитість обрала дещо дивний наряд для походу в клініку. Вона одягла коротке чорне плаття, яке спустила на плечі.

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