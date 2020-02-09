Зірка «Кварталу 95» Ірина Сопонару показала розкішні форми в короткому топі на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram.

«Сьогодні на Балі цілий день дощ. Всю ніч лило як з відра. Таке враження, що він йде просто у мене в кімнаті. Дуже голосно. У мене все», - стверджує вона.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Сопонару позує за столиком у місцевому кафе в короткому топі без білизни. Тому з-під нього стирчать соски. Проте її прихильники були позбавлені можливості відреагувати ан ідеальні форми кумира – кадри вона викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, зірка "95 Кварталу" Ірина Сопонару порвала мережу фото в купальнику. Судячи з геолокації, артистка знаходиться в гірській частині Балі, а саме в місті Убуд. На одних з останніх фото з відпочинку Ірина позує в купальнику з відвертим розрізом майже до самого пупка.

Купальний вбрання ледь прикривав принади зірки, і крім того, завдяки вирізу стала помітна татуювання на пікантному місці української знаменитості - між грудьми. Образ Сопонару завершили великі темні окуляри і довгі мокрі волосся, які вона розпустила.

На першому знімку зірка "95 Кварталу" постала в пікантній позі: вона нахилилася, виставивши пружну п'яту точку.

Нагадаємо, білява красуня з 95 Кварталу показала, що її щедро нагородила природа: "Ідеальна"

Як повідомляла Politeka, гаряча красуня з Квартал 95 влаштувала недитячі ігри, гарячі кадри: «Я намагалася бути…»

Також Politeka писала, що спокуслива зірка Кварталу 95 засвітила зайве в глибокому декольте: "Справжня Діва"