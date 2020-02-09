Зірка серіалу «Універ», російська актриса і екс-депутат Держдуми РФ Марія Кожевнікова розповіла про свою хворобу

Фотографією з висипом артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.

Кожевнікова написала, що після того, як нещодавно перехворіла вітрянкою, у неї знову з'явилися дивні висипання.

«Один, два, п'ять, десять і з кожним днем все більше і більше... і виключно на ребрах і животі! Начитавшись всякої інформації подумала, що у мене оперізувальний лишай. І терміново, вже вдруге за місяць, довелося «вигнати» чоловіка з дому», - зазначає Кожевнікова.

За її словами, діагноз не підтвердився, тому невдовзі чоловік знову повернувся додому.

«Хоча лікарі так і не можуть конкретно сказати що це. Свербіло страшно, хоча з допомогою лікыв швидко минуло. P. S. Може у мене серед передплатників є лікарі дерматологи, хто зможе поставити діагноз», - додала зірка, прикріпивши до посту фотографію, на якій видно висип.

«Марія! Ви публічна особа! Вибачте, але це безглуздо виставляти свої болячки на показ...», - зазначила одна з передплатниць, явно незадоволена тим фактом, що актриса показала свій висип на фото.

Але інші шанувальники почали навперебій ставити діагнози зірці.

«Вітрянкою можна хворіти і другий раз», «Буває що на нервовому грунті таке», «Оперізувальний коронавірус», «Маша, це герпес», «Алергічна реакція на якусь тканину конкретної речі з Вашого гардеробу, як варіант», «Це псоріаз. Воно не заразне, купіть в аптеці мазь», «Коксакі?», «У мене було щось схоже. Сказали нейродерміт, прописали лікування», «А може це кір», - гадають фоловери.

До речі, Кожевнікова не перший раз ділиться подробицями про своє здоров'я. Вона вже розповідала про невдалі операції і вітряну віспу, якою нещодавно перехворіла.

Нагадаємо, що на Марію Кожевнікову обрушилася біда, з'явилося тривожне звернення: "Немає сил...".

Як повідомляла Politeka, хвора на рак Алла Мазур негайно звернулася до українців, останній пост вражає: "Борітеся!".

Також Politeka писала, що померла популярна актриса-красуня, зоряний чоловік залишився вдівцем: «згоріла на очах».