Відома українська співачка Світлана Лобода, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала новий сценічний костюм

На фото Лобода позує у великих чорних чоботях зі стразами, коротких шортах і топі. А також піджаку, рукава якого в кінці зроблені у вигляді пір'я або чогось подібного. На голові у Світлани був капелюх з кількома вставленими пір'ям. Співачка була в окулярах і з розпущеним волоссям. Образ вийшов дуже цікавим і запальним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити знімок або написати коментарі. Все із-за того, що він був опублікований в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що популярна співачка Світлана Лобода, яка активно будує свою кар'єру в РФ, продемонструвала відвертий образ на сцені.

цього разу зірка почала святкувати майбутній День закоханих заздалегідь. 8 лютого відгримів концерт Big Love Show, де вона виступила в провокаційному вбранні.

Так, Світлана Лобода вирішила, що в день, який присвячується любові, необхідно з'явитися на публіці в образі спокусливої ковбоя. На ній високі чоботи на підборах, чорний мереживний топік з глибоким вирізом, шкіряна курточка, ковбойський капелюх і облягаючі штани. Співачка стоїть на темній сцені, а світло від софітів лише висвітлює її силует.

Повідомлялося, що відома українська співачка Світлана Лобода, яка живе і будує кар'єру в Росії, похвалилася новими кадрами із відпочинку.

На фото Світлана позує практично без одягу, прикривши тіло тільки рожевим купальником і великими сонцезахисними окулярами. Лобода однією рукою взялася за них, а другий, швидше за все, робила селфи. Можна також побачити ногу співачки, яка опинилася в піску. На тлі видніються пальми і парасольки від сонця, а також стільчики.

Нагадаємо, Лобода в сукні задерла ногу і показала все, що можна

А ще Politeka повідомляла, що Лобода влаштувала вологу тренування під час відпочинку

Також Politeka повідомляла, що Лобода в одній білизні прогулялася по жарким вулицями



