Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Не так давно Анна здивувала заявою – вона зі своїм молодим коханим Янісом Тиммой чекає поповнення! Після зірка пояснила, що вони разом завели собачку – нового домашнього улюбленця.

Вже на новій запису коханий співачки Яніс Тімма тримає в руках цуценя американського буллі. За словами Ганни, малюка звуть Мамба і у нього вже навіть є сторінка у мережі. На представлених кадрах пара дуже щаслива і навіть поцілувалася, мило притиснувшись один до одного.

Ось що відповіли користувачі:

«Який він хороший!!! І пес теж класний 😍😂», «Я мрію побачити вашої дитини, це буде найкрасивіший плід любові ❤️», «А чому не з притулку собачка?», «Він Тато Гектора?», «Які ви милі 😍😍🙌🏼», «Про вагітність правда?», «Мамба просто шикарний і позитивчик таке ж, як і Ви ♥️», «Шкарпетки залік🔥».

Раніше Ганна показала себе без макіяжу і в домашньому затишному образі. При цьому в підписі зірка вирішила заінтригувати шанувальників незвичайною заявою:

«Знаю, що це не за правилами инсты! Але через хвилини дві, я піднімуся в небо на своєму літаку і буду шалено пишатися собою і своїми людьми!

Сьогодні був неймовірний день, а завтра будемо ще краще ! Таке сталося!!!!! Але не можу поки що сказати !!! А ще, поки я буду летіти, моя команда знімає круту лукбук нової колекції. Там такі речі!

Я в цілому дуже багато змінила! Обіцяю ставати доступнішими та якіснішими з кожним днем ! Я пишаюся своєю командою ! Пишаюся своєю родиною, яка з кожним днем стає більше!!!!! Всі ! Я злітаю !!!!!!!!! Люблю !!! P. s. І в стаканчику не кава 😂 Є що відзначити 🤗😂❤️», – написала артистка.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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