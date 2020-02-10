Легендарна російська співачка Алла Пугачова відвідала прем'єру фільму "Лід 2"

На кадрах Алла Борисівна здалася у сукні вільного крою з прозорим передом і щільним задом. Воно, як і лосини, були чорного кольору. Поряд з Пугачовою був невідомий молодик у свитшоте, чорних штанях, капелюсі і з червоним конвертом у руках. Про це пише Politeka.

Пугачова в цей раз прийшла на прем'єру фільму "Лід 2". Вона проходила в московському "Жовтні".

Раніше ми повідомляли, що російська співачка Алла Пугачова на своєму ювілейному концерті виконала нову пісню.

Як з'ясувалося, автором пісні «На коні» є молодий автор Олександр Дементьєв. Він відправив Примадонні пропозицію на пошту. Через півроку Пугачова відповіла йому, запропонувавши придбати пісню.

Як розповів Дементьєв, у нього була складна фінансова ситуація. Спочатку сильно захворіла мати, потім батько. Поет запросив 150 тис. рублів, на що артистка погодилася. Щоправда, у договорі було прописано, що за ці гроші автор відмовляється від авторських прав. Олександр Дементьєв договір підписав.

Пізніше, коли у нього знову виникли проблеми з грошима, він на своєму Youtube-каналі став поливати Пугачову образами, заявляючи, що він був змушений відмовитися від авторських прав і тепер не отримує авторські відрахування. На думку автора, це несправедливо.

Повідомлялося, що легендарна російська співачка Алла Пугачова попозувала зі своєю дочкою, артисткою Крістіною Орбакайте.

Спільна фотографія двох знаменитостей з'явилася на фан-сторінці Алли Борисівни Пугачової в Instagram.

На знімку помолоділа примадонна позує в стильних порваних джинсах і чорній блузці, а Христина накинула шкіряну куртку поверх довгої сукні. Особи обох співачок сяють усмішками.

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