Зірка "Величного століття" Бурак Озчивіт через підступну хворобу втратив тестя

Про це пише видання Sabah.

За інформацією місцевих ЗМІ, вчора, 12 лютого, у лікарні від онкології помер батько Фахріє Евджен.

Зіркова сім'я до останнього моменту вірила, що їм вдасться подолати хворобу, але метастази встигли поширитися по організму.

Як відомо, тестеві Бурака Озчивіта поставили страшний діагноз ще два роки тому. Зростання пухлини прогресувало, тому медики вирішили видалити чоловікові частину шлунка, сподіваючись, що це дозволить запобігти поширенню метастаз

Для актриси і всієї зоряної сім'ї раптова кончина Рамазана Евджена стала справжньою несподіванкою. Поки невідомо, де і коли відбудуться похорони. Члени сім'ї зірки "Величного століття" ще не підтвердили сумну новину.

Варто відзначити, що Фахріє Евджен завжди була дуже близька з батьками. Саме вони першими помітили творчий потенціал дочки і вирішили підтримати її бажання стати актрисою. Спочатку художник діставалися епізодичні ролі, але у 2013 році вона зіграла головну героїню в серіалі «Корольок — пташка співоча», після чого кар'єра Фахріє різко пішла вгору.

Через якийсь час Фахріє познайомилася з Бураком Озчивітом, який вже тоді вважався турецьким секс-символом. Пишне весілля зірок відбулася в 2017 році, а через кілька років на світ з'явився спадкоємець.

Раніше ми розповідали про те, що Бурак Озчивіт з "Величного століття" став батьком. Радісна подія для турецького актора відбулося 13 квітня 2019 року.

Як відомо, Бурак Озчивіт одружений на 32-річній актрисі Фахріє Эвджен. За повідомленнями журналістів, 13 квітня у пари народився син, якого назвали Каран. Його вага 3,67 кілограмів, а зріст — 52 сантиметри.

«Бурак, я вітаю Вас і Вашу чарівну дружину з народженням хлопчика! Нехай буде здоровим і порядною людиною, як і його батьки! Нехай буде гордістю!», «Не можу повірити, що це сталося! Бурак і Фахріє, чекаємо на фотографії!», «Мені здавалося, що Фахі мало не все життя вагітна ходить. Ура-ура! Сталося!» – привітали шанувальники Бурака з народженням спадкоємця.

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