Таким Потапа ми ще не бачили

Зоряна українська пара Олексій Потапенко і Настя Каменських поділилися новим спільним фото, на якому Потап виглядає сильно схудлим

Про це пише Politeka.net з посиланням на Istagram Потапа

Олексій Потапенко здивував своїх шанувальників змінами у зовнішності. Співак і продюсер виставив спільне фото зі своєю дружиною Настею Каменських, на якому добре видно глибокі зморшки.

На передньому плані фото стоїть Настя в жовтому об'ємному светрі і виглядає вона чудово. Чого не скажеш про Потапа, який одягнув червону футболку і джинси і стоїть трохи позаду Каменських.

Певно, зміни в зовнішності пов'язані не стільки з віком (Потапу всього 38), скільки з тим, що артист значно схуд. У коментарях до фото фанати відразу цей нюанс помітили.

"Потапу худым быть не идет", "первая мысль при виде фото: похудел = постарел", " Потапчик я тебя обожаю.НО.Не надо,ты очень худ.Немного набери.Ну не дама же ты.Давай чють немного.Люблю", " Похудав Потап, але зразу чомусь старшим виглядає...".



Втім, думки користувачів щодо зовнішності кумира розійшлися. Частина фанатів вважають, що схуднення пішло Потапу тільки на користь.

"Помоложе стал когда ЖЕНИЛСЯ", " Лёша очень хорошо выглядит, думаю Настя это твоя заслуга тоже.", " это не те морщины из за которых мужикам нужно переживать. 😂. Какой ботокс?"



Нагадаємо, що популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Варто відзначити, за словами самої Анастасії, скинути зайву вагу вона хотіла ще тоді, коли була дитиною – з самого дитинства співачка була досить міцної статури. В одному зі своїх інтерв'ю знаменитість якось зазначила, що з-за зайвої ваги у неї раніше було досить багато комплексів і вона була невпевненою в собі людиною.

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