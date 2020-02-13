Відомий український виконавець і соліст групи «Мачете» потрапив у страшну ДТП під час зйомок кліпу

Про це Ярослав Малий розповів під час спілкування з журналістами, передає «Сьогодні» (щоб продивитися відео, доскрольте до кінця).

«Ми перетинали гірські перевали, машину зачепило за бортик і мало не винесло з траси. У цьому Алтай дивний: якщо ти щось хочеш зробити, але втрачаєш сенс і просто їдеш, ні про що не думаючи, легко зійти з дистанції», - зазначив він.

При цьому, стверджує співак, на природі вирішили знімати кліп, оскільки це демонструє «натуральність того, про що ми говоримо».

«Відео пробуджує у людей через зір правильні асоціації, ось ми і хотіли занурити їх у обстановку, в якій вони зможуть відчути і зрозуміти сенс того, що ми вклали в цей трек. Всі ці переходи, перевали, гори, річки, протоки – все справжнє і знаходиться в різних місцях Алтаю. Слова і музика – то ж справжні. І це допомагає людям відчути на собі справжнє. Це і була наша головна мета в цьому відео», - підкреслив він.

Раніше ми писали, що в Псковській області (РФ) в смертельну аварію потрапив мікроавтобус, в якому ймовірно були громадяни України.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Большегруз «Вольво» з білоруськими номерами і приватний (не транспортний) «Мерседес» зіткнулися в Пустошкинском районі. ДТП сталося недалеко від села Рудо.

В результаті аварії загинули щонайменше вісім осіб. Тіла загиблих витягують з-під того, що раніше було мікроавтобусом.

Нагадаємо, переможець «Голосу країни» потрапив у ДТП, все сталося по дорозі на концерт.

Як повідомляла Politeka, арабський студент збив дівчину на пішохідному переході.

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