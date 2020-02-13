Відома українська виконавиця MARUV вирішила підкорити шанувальників новими відвертими кадрами в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Готуюся до виходу нового музичного кліпу», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах MARUV без сорому позує в одній білизні і заячим «хвостиком», намагаючись ним елегантно рухати на камеру.

А оскільки кадри зірка опублікувала у себе в Сторіс, то позбавила можливості своїх шанувальників що-небудь сказати про відвертому танці співачки.

Як повідомлялося раніше, артистка Анна Корсун, більше відома під своїм сценічним псевдонімом MARUV, любить дивувати шанувальників зухвалими образами і відвертими фотосетами. Цей раз не став винятком.

На чорно-білому знімку MARUV позує в строгому костюмі і стильною капелюсі. При цьому пікантності її образу додає те, що під розстебнутим піджаком зірки немає нічого крім тонкого мереживного ліфчика.

Фатальний образ MARUV доповнює яскравий макіяж і важкі прикраси.

На жаль, шанувальники зірки не змогли прокоментувати знімок, адже в розділі Сторіс відсутня така можливість.

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