Такого просто не може бути!

В інтернет-мережі ажіотаж із-за знімків мами співака Дана Балана, яка надзвичайно схожа на виконавицю Тіну Кароль

Як повідомляє Politeka, фотографія розміщена на сторінці «Голос країни» в Instagram.

«В соціальних мережах з'являються коментарі про те, що Тіна Кароль і мама Дана Балана дуже схожі», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що користувачі мережі почали активно висловлювати свою думку прямо під знімком.

«Тіна красивіше», «схожі тільки тим, що блондинки», «дуже схожі», «дуже дуже», «Обидві дуже гарні і талановиті», «да, реально схожі», «Реально трохи нагадують!!!», «А я давно твердила в коментах, Дан знайшов будушую дружину, дуже схожею зі своєю мамою, скажу вам що не тільки зовні, але і душею, а також Людмила була ведучою дитячої пісенної програми,ще на початку 2000 року,якщо не раніше, і також сама співає. От тільки б, їм самим дійти до вівтаря», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, інтернет сколихнула звістка про дівчину молдавського співака, тренера шоу «Голос країни-10» Дана Балана.

Всупереч поширеній думці, нею виявилася не співачка Тіна Кароль. Напередодні ЗМІ повідомили, що виконавець закрутив роман з 20-річною студенткою з Харкова Анастасією Соломахою.

Дівчина є студенткою факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені Ст. Н. Каразіна.

Анастасія захоплюється танцями, а в минулому році стала «Міс університету».

Нагадаємо, що на початку лютого в мережу злили фото Балана з прекрасною блондинкою, "закохані".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль пригорнулася до знаменитого українцю, Балану пора ревнувати: «Непогана пара».

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