Енріке Іглесіас і його дружина Анна Курнікова вперше показали фото своєї третьої дитини, яка з'явилася на світ 30 січня 2020 року

У мережі вони опублікували знімки з пологової палати.

«Моє сонечко 01.30.2020», - підписав фото співак.

Анна також поділилася знімком в Instagram, показуючи, як вона обіймає своєї дитини, у той час як Енріке цілує лоб дружини і кладе одну руку на дитину.

Пара ніколи офіційно не оголошувала про третю вагітність Анни, однак у січні з'явилися фотографії 38-річної спортсменки з округлим животом в Майамі.

Потім в п'ятницю, 7 лютого, брат Енріке Хуліо Іглесіас-молодший сказав інтерв'юеру на чилійській радіостанції ADN, що він «вже став дядьком [знову]».

Відповідаючи на питання, чи народилася дитина, Хуліо відповів «так», але відмовився розкрити підлогу, тому що «це секрет».

«У мого брата тепер троє дітей. Він дуже щасливий», - додав він.

Іглесіас і Курнікова є однією з найбільш таємничих пар в Голлівуді. Їм вдалося зберегти її першу вагітність у таємниці до тих пір, поки вона не народила їх близнюків - Ніколаса і Люсі, 2 роки - в грудні 2017 року.

Відзначимо, в ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що пара розпалася в 2007 році, але ходили чутки, що вони одружилися в тому ж році. Вони рідко говорять публічно про свої стосунки.

Але коли справа доходить до дітей, Іглесіас не може тримати язик за зубами. У 2018 році він сказав радіостанції KTUphoria, що Курнікова є "супергероєм" тому що вона мама їх близнюків.

На питання про тип батька, яким він хотів бути, співак відповів: «Перш за все, хороший батько. Виростите їх належним чином. Поки вони хороші діти. Здорові діти і радіють життю. Кожен виховує своїх дітей, в залежності від того, як вони хочуть, і якщо це працює, це працює ".

Пара почала зустрічатися в 2001 році, в той час, коли Анна з'явилася в кліпі Енріке на пісню «Escape».

Нагадаємо, Енріке Іглесіас і Анна Курнікова підірвали мережа домашнім відео: шанувальниці пищать від захвату.

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