Герцоги Сасекські Гаррі і Меган звільнили 15 співробітників та закрили офіс у Букінгемському палаці

Це вірна ознака того, що пара і їх син Арчі навряд чи коли-небудь повернуться до Великобританії, щоб жити. Хоч раніше вони заявляли, що будуть жити на два будинки - Англію і Північну Америку. Тепер же, швидше за все, вони будуть приїжджати в Англію тільки, щоб погостювати у родичів, передає Politeka.net з посиланням на британські ЗМІ.

Герцог і герцогиня Сасекські особисто передали новину персоналу в січні після оголошення про те, що вони склали з себе королівські повноваження.

Звільнення всіх співробітників стало останнім кроком Гаррі і Меган після сенсаційного оголошення про переїзд до Північної Америка і намір відмовитися від королівських привілеїв, як і від королівського бюджету.

13 лютого Букінгемський палац заявив, що не коментує кадрові питання, але, як можна зрозуміти з повідомлення, старші члени королівської сім'ї, в тому числі королева, принц Чарльз і принц Вільям, в курсі про закриття офісу і звільнення.

"Враховуючи їх рішення відступити, офіс в Букінгемському палаці більше не потрібен. Хоча деталі все ще доопрацьовуються і робляться зусилля по передислокації людей в королівській родині, на жаль, будуть деякі звільнення", - заявило джерело виданню "Mail".

Зокрема, серед тих, хто втратив роботу, - особистий секретар пари Фіона Мсілхем, хоча вона прикомандирована до Міністерства закордонних справ, та їх досвідчений керівник по зв'язках із громадськістю Сара Латам.

Раніше ми повідомляли, до скандалу Гаррі і Меган часто бачили в компанії з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. Їх навіть називали "чудовою четвіркою".

Однак, після від'їзду герцогів Сасекських Вільяму і Кейт довелося в терміновому порядку обзавестися новими "компаньйонами". Вочевидь, ними стали принц Чарльз і його дружина Камілла Паркер-Боулз. Їх учотирьох нещодавно бачили під час візиту в оборонно-медичний реабілітаційний центр Стенфорд Хол в Лафборо.

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