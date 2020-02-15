Російська актриса Христина Асмус показала свою шестирічну доньку Анастасію

Фото шестирічної дівчинки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На фото Настя, якій 5 січня виповнилося шість років, сидить на гамаку, зробивши з рук сердечко. Таким чином Христина привітала своїх прихильників з Днем Святого Валентина. Видно, що Христина з донькою відпочивають десь у теплих краях. Або це архівне фото, зроблене під час відпочинку.

Фоловери в один голос стверджують, що маленька Настя – копія Христини Асмус. Мало хто бачить в дівчинці риси її батька, російського коміка Гаріка Харламова.

«Міні Христина», «Як схожа на маму», «Мамина копія», «Маленька мама», «Мамина дочка», «На тебе схожа», "Ну зовсім не Харламов, мамина копія" - пишуть шанувальники.

Зазначимо, що зіркові батьки регулярно публікують фотографії своєї дорослої доньки.

Нагадаємо, що кінець 2019 року був важким для зіркової пари. Після виходу на екрани скандального фільму "Текст" за участю актриси, на неї та її чоловіка обрушився шквал критики. Вся справа в еротичній сцені, де Асмус дуже реалістично зіграла.

Хейтери засуджували Христину Асмус за те, що вона нібито таким чином зрадила чоловікові. Дісталося і Харламову, у коментарях якого було не менше негативу. Як відомо, Харламов підтримав дружину, зазначивши, що вона чудова актриса. Пара стійко витримала інформаційну хвилю.

Незважаючи на шум, постільний скандал не допоміг Христині Асмус отримати головну нагороду на "Золотому орлі-2019" (російський «Оскар»). Однак фільм "Текст" на кінопремії був визнаний фільмом року. Також нагороди отримали актори, які знімалися в фільмі.

Нагадаємо, що Христина Асмус забула про білизну і показала, як відпочила без чоловіка на Мальдівах: "Текст пішов на користь".

Як повідомляла Politeka, роздягнена Асмус показала, як розважається без Харламова на Мальдівах: "За такі ролі можна...».

Також Politeka писала, що Христина Асмус пробіглася по пляжу: "Памела Андерсон видихає в сторонці".