Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників несподіваною зникненням з усіх соціальних мереж

Перед самим настанням Нового року артистка вирішила не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу, повідомляє Politeka.

Як відомо, не так давно зірки української групи «НеАнгели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів. А через кілька днів припинила оновлювати контент в соцмережах, залишивши шанувальників у подиві.

Так, а цього разу зірка представила серію кадрів, похвалившись пружними формами і природним виглядом під час відпочинку. У розділі Instagram співачка виставила кілька фото в єдиному стилі, показавши тим самим новий і яскравий купальник з відпочинку.

На фото артистка позувала в стильному купальнику з кольоровим принтом на ліфі і чорним низом. В руці Вікторія тримала льодяник, з яким фотографувалася все це час. Волосся зірки розпущені, а сама вона радісно посміхалася на камеру.

До речі, ці знімки були зроблені під час поїздки зірки на Мальдывы, яку вона не тільки не афішувала, але і не розповідала про неї до самого повернення з відпустки. Нові кадри були представлені в розділі Сторі з особистими позначками зірки.

Раніше зірка показала, позувала в роздільному выблескивающем купальнику. На знімках, де Вікторія зображена на тлі мальовничих пейзажів курортних Мальдів, поблизу видно всі переваги її спортивної і в той же час - жіночної фігури. На фото виконавиця посміхалася і виглядала щасливою.

Українська знаменитість представила "на справедливий суд" публіки в мережі цілий ряд однотипних фото, темноволоса артистка-красуня виглядає на знімках природно і в очах багатьох свойх фанів - дуже привабливою жінкою.

Крім іншого, фолловери зірки відзначили її стильний пляжний костюм, а також спортивну фігуру, додавши, що у Віки "не видно ні грама жиру на тілі.

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