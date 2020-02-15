Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії разом з дитиною і чоловіком, здивувала шанувальників незвичайним кадром
Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.
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Так, за словами Регіни, вона вирішила долучити сина до постійних поїздок, і він вже може похвалитися значним списком відвіданих країн. Прийшла пора додати туди ще одну - Регіна полетіла з малюком до Індійського океану на Мальдіви.
Цього разу Регіна вирішила показати черговий кадр з відпустки. Так, на свіжому фото вона відображена в бікіні світло-гірчичного відтінку.
Так, на представленому кадрі Регіна продемонструвала одну з поз йоги - стійку на голові. Зірка позувала прямо на пляжі на тлі білосніжного піску і блакитних хвиль.
«#yoga time 🕰 В такому місці сама природа спонукає до занять, духовним практикам і медитаціям! 🙏🏻 Коли я виросту , обов'язково куплю будинок біля води 💧, щоб щоранку вдихати солодко-солоний запах спецій та океану! А потім серфити і сноркоить серед риб і рифових акул 😍. Ой, мечтаааааа!», – написала Регіна під новим постом.
Також на схожому фото вона відображена в бікіні гірчичного кольору з плавками-бразилианами, які носяться з лямками, високо піднятими на стегнах. Доповнила образ зірка звичайної капелюхом і тканинної сумкою через плече.
Артистка позувала на узбережжі, біля спеціального бару, проте все увагу привернули, звичайно ж, плавки зірки.
“До вух не можна було натягнути труси", - всі батьки", - гостро підписала новий кадр Регіна, передбачаючи основну тему обговорення серед шанувальників.
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