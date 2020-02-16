Українська співачка Світлана Лобода покрасувалася у відвертому костюмі

Відео з масштабного концерту «Пісня року» зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. На відео Лобода показала, в якому костюмі вона вийшла на сцену. На ній було надіто відверте плаття-боді в леопардовий принт. Костюм місцями прикривав тіло артистки, а місцями просвічувався. На голові у Лободи красувався капелюх з пір'ям, а на ногах золотисті туфлі.

«Вчора відбулася «Пісня року» в Штутгарті. А вже в березні ми їдемо в тур по Німеччині. Буде весело. Обіцяю. Вас чекає нова програма, нові костюми, нові пісні, нові LO», - написала артистка.

Шанувальники розсипалися в компліментах артистці. Відео вже подивилися більш 586 тисяч разів.

«Світлана, я вами захоплююся. Ви молодець. А ця пісня мене просто зводить з розуму. Супеееррр», «Ви любов на все життя», «Шикарна! Супер Зірка!!!», «Люблю тебе з самого дитинства..коли по телевізору почула 40 градусів і закохалася по вуха», - пишуть шанувальники.

Але знайшлися і ті, хто розкритикував зірку за відвертий наряд.

«Перебір .. ну як для москалів піде», «Господи, до чого дійшла сучасна мода! Ви ще повністю роздягніться! Сенс бути напівроздягненою?», - написали фоловери.

Зазначимо, що 15 лютого в Німеччині пройшов концерт «Пісня року», в якому взяли участь російські та українські зірки. Відомо, що на одній сцені виступали «Время и стекло», Монатік, Світлана Лобода, Поліна Гагаріна та інші зірки.

Раніше ми писали, що Лобода дуже дивно поводилася на Big Love Show 2020. У ЗМІ повідомляли, що вона могла бути в стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, що розкішна Лобода в одному топі показала «нагороди» природи: фото доводять до божевілля.

Як повідомляла Politeka, Світлана Лобода в міні-шортах показала, як відтягнулася після концерту в Росії: "Хоч твереза?".

Також Politeka писала, що Лобода показала, як виглядала до пластики 16 років тому: "П'яні танці почалися ще тоді".