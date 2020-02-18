Виявляється, про герцогів давно все було відомо

Письменниця Жермен Грір ще в минулому році сказала пророчі слова про дружину принца Гаррі, Меган Маркл

Грір, спостерігаючи за нападками ЗМІ та громадськості на принца і його дружину, сказала наступне: "Я сподіваюся, що вона втече, але, можливо, вона візьме Гаррі з собою".

Письменниця напорочила, що пара може повністю стати безвісною.

При цьому Жермен заявила, що Меган ніколи не любила чоловіка, а поруч вона з ним через те, що хоче домогтися легкої слави, пише РБК.

Відомо, що Меган Маркл по масі причин була ображена, в тому числі, й через расову ознаку. Крім того, нападки пов'язані з тим, що вона намагається робити те, що їй подобається, а не те, що диктує суспільство.

Нагадаємо, зараз у Меган Маркл, її чоловіка і сина Арчі тихе розмірене життя. Пара намагається жити, як звичайні батьки.

Весь вільний час сім'я проводить вдома або на прогулянці по лісу з собаками.

Пара з сином планує влітку відправитися на батьківщину Меган в Лос-Анджелес. Хоча обом дуже подобається Канада, все ж вони дивляться будинки і в Лос-Анджелесі.

Раніше ми писали, що Єлизавета II днями звернулася до онука і його дружині, з приводу того, щоб ті згадали про королівські манери. Королева попросила Гаррі і Меган повернутися в Лондон, щоб взяти участь в святковій службі у Вестмінстерському абатстві з нагоди Дня Співдружності націй.

Це стане останнім заходом, де Меган і Гаррі візьмуть участь від імені британської корони.

Нагадаємо також, що Меган Маркл і принц Гаррі знаходять собі нових друзів поза палацом. Обидва прилетіли в Майамі, де Герцог Сасекський виголосив промову саміті з інвестицій JPMorgan 7 лютого.

На цій зустрічі була голлівудська актриса і бізнесвуман Дженніфер Лопес зі своїм нареченим Алексом Родрігесом. Вони подружилися з Меган і Гаррі, і навіть повечеряли разом у розкішному ресторані.

У підсумку Джей Ло з радістю запросила подружжя разом з сином Арчі у свій особняк в Майамі.

Раніше повідомлялося, що Джеремі Кларксон публічно порадив Меган Маркл взяти себе в руки, після її розповіді про життя в палаці.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

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