Відома українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала нове фото з відпочинку

На фото Тодоренко позує в червоному платті, а також капелюшку. В цей раз регіна стояла на піщаній дорозі, а на тлі можна побачити будиночки, пальми та інші рослини. Співачка вирішила в цей раз показати себе з розпущеним волоссям і посміхалася на фото, вивчаючи позитив. Знімок вийшов сонячним та яскравим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ви всі знаєте про мою любов до подорожей , і якісь події в моєму житті напоумили мене отримати ще одну освіту. Тепер я в роздумах, де вчитися , у нас чи за кордоном? Або плюнути на все і поїхати на Мальдіви і жити під пальмою", - написала співачка.

Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Мальдіви - це рай, але постійно там перебувати швидше за все набридне і Ви перестанете сприймати цю картину як турист . Мабуть краще змінювати картину і подорожувати . Тоді і представить цей відпочинок цінність", "Яка ж ти життєрадісна, я б вибрала за кордоном, якщо є така можливість", "Звичайно краще за кордоном, тут і думати нема чого, якщо є можливість", "Ми плануємо найближчим часом переїзд в Іспанію і я хочу піти там навчається в університет! Ми були там минулого року, мені дуже сподобалося, якість рівень освіти! А ще це ж відразу за студ. Візі законне перебування в Європі, на весь термін навчання і плюс потім диплом і працевлаштування".

Повідомлялося, що Тодоренко в бікіні показала розваги з подругою і засвітила зайве.

цього разу Регіна вирішила показати черговий кадр з відпустки, зроблений на Мальдівах. Так, на свіжому фото вона зображена на пляжі на тлі білосніжного піску і блакитних хвиль в купальнику світло-гірчичного відтінку. На голову Тодоренко намотала рушник. В кадрі телеведуча позує зі схрещеними ногами і з книжкою в руці. Також на фото помічена інша дівчина, очевидно, її подруга.

Нагадаємо, Тодоренко зганьбилася, засвітивши зайве в крихітному бікіні

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