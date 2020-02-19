26-річна Алла Добкіна, дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, збентежила думками про щастя і наміром зробити щасливим когось із своїх шанувальників

Як передає Politekа.net, Алла зробила селфі в машині і поділилася кадром у своєму мікроблозі в Instagram. На ній чорна кофта з штучного хутра. Примітно, що дівчина постала в трохи розпатланому вигляді і мінімумом косметики на обличчі. Блакитноока красуня пильно дивиться в об'єктив, піднявши руку вгору і доторкнувшись до волосся.

У підписі до фото дочка Добкіна виявила бажання здійснити одну мрію своїх фоловерів (а їх, до речі, у неї більше 62 000).

"У мене до вас серйозне питання..🖤 ви щасливі зараз? Я хочу зрозуміти, скільки у мене тут щасливих людей 💋 І друге питання..про що ви мрієте? Я хочу почитати і здійснити 1 вашу мрію 😊 звичайно машини, квартири не обіцяю..адже щастя не в цьому. Щастя в емоціях 🙏🏼 Чекаю на ваші думки і відповіді... А Ваша💋🖤", - написала Алла.

Шанувальники кинулися коментувати, відповідаючи на питання, чи щасливі вони, не забуваючи при цьому описувати свої мрії.

"Хочу щоб дітки не хворіли і наша країна хоча б допомагала в елементарних ліках, щоб полегшити їм життя"

"Гелик і я буду найщасливіша 😂❤️"

"Щаслива! Хочу сім'ю і стати мамою ♥️ І як небудь з Вами поспілкуватися в живу за смачним обідом 😉"

"Дуже хочу повернутися жити в рідній Харків😍"

"Дуже щаслива!!! Хотіла б політати на повітряній кулі в якому-небудь гарному місці🤞😁🌹"

"Ні, не щаслива. Загальне затьмарює приватне. Занадто багато бідності, нужди, безвиході, брехні навколо, шкода жебраків старих, не влаштовану молодь, шкода просто нас всіх - українців. На сьогодні маю мрію знайти хорошу роботу не зі злиденною зарплатою."

"Не оч( трошки втратила себе - робота, будні, треши, все стало не в кайф

Махнула б на два тижні в Португалію - серфінг, нові люди, нове, повне перезавантаження. "

Раніше ми повідомляли, Алла здивувала дикими танцями в обтягуючому платті з екстремальним вирізом на грудях. Красуня поділилася кадрами в Instagram. Зокрема, вона виляла стегнами і підспівувала під старий хіт групи "ВІА Гра".

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