Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото, пише Politeka.

Зазначимо, телеведуча не упускає можливості і постійно публікує знімки і відео з відпочинку, а користувачі мережі постійно радіють новим знімками, засинаючи телеведучу безліччю компліментів. В цей раз зірка показала "страва дня", яким вона насолоджувалася під час відпочинку

Варто відзначити, що під час відпочинку зірка часто показує, як їсть і вибирає різні смаколики. При цьому виглядає артистка досить стрункою. Саме тому багато стали цікавитися секретами чудової форми. Леся не залишилася байдужа до питань і тому розповіла про свої правила схуднення.

«Хтось казав макарони не їсть.....😁», «Як нам цікаво як ви їсте», «Леся всі тікі жре, та луки міняе. Від лафа», «Напевно, більше нічого цікавого 😢😢😢», «Постійно їсть, постійно)...», «Красуня вище криші❤️❤️❤️❤️❤️», – написали шанувальники під новим постом.

«Я нічого не роблю щоб худнути! Просто у мене так багато роботи і такий графік, що я Їм все .. ну майже! Вже 2 роки я не Їм важкий Свинина, телятина, картопля, рис , макарони, хліб, булки, печиво, торти! Молочку викинула місяць тому і що ви думаєте ??? Мене вже не прищить. Тепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко. У раціоні позбулася, птиця, риба, гречка, салати! Борщ і сало раз на тиждень», - поділилася секретами краси Никитюк.

До цього разом з подругою артистка також із задоволенням продемонструвала смаколики під час прогулянки. При цьому дівчата виглядали дуже задоволеними і щасливими.

До речі, до цього зіркова телеведуча показала, як вирушила в українські Карпати, і підкорювала гірськолижний курорт Буковель. На нових фото, які показала Леся, вона з'явилася в природному вигляді і похвалившись смачною трапезою.

Причому не однієї, а цілої серією. Леся вирішила розповісти про їжу, яка їй так сподобалася на відпочинку.

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