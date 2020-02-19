Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна похвалилася відпочинком в Італії

Дівчина опублікувала кілька знімків в сторіс Инстаграма, де вона позує в столиці Італії - Римі. Вона показує цікаві місця країни і позує в ресторанах на тлі трюфелів. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Невідомо, навіщо Анна вирушила до Риму, можливо, працювати. Але на відпочинок у неї вистачає часу, як і на дорогі страви. Користувачі вже почали активно обговорювати її дорогий відпочинок в Італії і дуже незадоволені такою поведінкою дівчини.

"Поки Анастасія Заворотнюк помирає від раку в Москві, її донька Анна катається по Європі і їсть трюфелі. Ось зараз дівчина в Римі насолоджується місцевими краєвидами, - написали в одній з телеграм-каналів.

Раніше ми повідомляли, що російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка бореться з пухлиною мозку, отримала надію на те, що важке захворювання вдасться перемогти.

Причиною для оптимізму можуть стати останні новини з Білорусі, де медики та вчені виявили ефективний підхід до лікування агресивного захворювання.

У стінах Білоруського державного університету почали виробляти препарат «Темодекс», над створенням якого сім років працювали три десятки вчених і лікарів.

Повідомлялося, що Чоловік хворий на рак Анастасії Заворотнюк робить все, що в його силах, щоб хоч якось допомогти дружині.

Відомо, що останнім часом особливо багато працювати змушений чоловік Заворотнюк, фігурист Петро Чернишов. Очевидно, лікування актриси обходиться недешево. 6 лютого йому виповнюється 49 років. Його привітали друзі та колеги, а тренер Тетяна Тарасова написала зворушливе послання фігуриста в своєму Instagram.

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