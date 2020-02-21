Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "Неангели" показала нове фото в Instagram

На знімку Слава позує в олімпійці або чомусь подібному. Під нею можна побачити смугасту футболку. Камінська в момент фото сидить на гірському підйомнику або канатній дорозі. На тлі можна побачити ліс і вдалині місто. Співачка застосувала фільтр, за допомогою якого у неї з'явилася знаменита зірка і окуляри Вєрки Сердючки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити цікавий кадр Слави чи написати під них коментарі. Все із-за того, що він був опублікований в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що солістка групи «Неангели» Слава Камінська засвітилася в компанії невідомого чоловіка.

Судячи з сториз артистки, вона зі своїм сином Леонардом і якимось чоловіком відпочиває на ковзанці. На фото вони тримають дитину за руки. Обличчя чоловіка Камінська завбачливо закрила картинкою сонечка. Ймовірно, фотографію зірка опублікувала на зло колишньому чоловікові.

Зазначимо, що після розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським, з яким Слава була в шлюбі з 2014 року, у ЗМІ періодично виникають чутки про новий роман зірки. Іноді Камінська і сама дає привід.

Повідомлялося, що українська співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників.

цього разу артистка вирішила показати чергову зміну іміджу. Як відомо, у співачки рідкісний і незвичайний колір волосся. Мідний відтінок її локонів не раз привертав до неї увагу, а сьогодні артистка показала, як стиліст додає нового відтінку її волоссю.

Так, на новому відеоролику в Instagram видно, як вона зважилася на перший крок – змінила колір чубчика і высветлила пасма.

Нагадаємо, Камінська в шкіряних лосинах влаштувала ідеальну прогулянку

А ще Politeka повідомляла, що Камінська влаштувала переполох своєю появою на ковзанці

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