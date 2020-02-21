Філіп Кіркоров показав свою пристрасть, але мережа виявилася до такого не готова

Російського співака різко розкритикували.

У своєму новому після Кіркоров показав відверті фото артистки Катерини Варнави, з його нового кліпу «Романи».

«Святий Варнава ✝️ Моя муза і викрадачка спокою, заборонена пристрасть і спокуса...😈 @kativarnava , нехай електростанції, супроводжують тебе енергією, ніколи не дають збою!⚡️ Ти - людина вогонь і супер-профі!🧯🔥 Проведіть п'ятницю також нестримно, як танці Святий Варнави в Романах! І буде вам щастя!» - написав він.

Проте багато хто цього не оцінили.

«Ганьба. Філіп, це Вам не йде», «Це вже прям зовсім…», «Не комільфо. А навіщо так? На скандалі заробили звичайно. Пішло дуже», «Обов'язково треба ноги розсунути», «Скажіть мені будь ласка, невже нічого святого, явно перебір, жах Філя, жах Варнава!!!!», «Волочкова-2», - пишуть в коментарях.

Хоча є і ті, кому кліп сподобався.

Нагадаємо, прем'єра відеокліпу "Романи" Філіпа Кіркорова відбулася 14 лютого, в День всіх закоханих.

Кліп знімали в католицькому храмі. Кіркоров виступив в ролі священика, а його спокусницею стала молода красуня, яку зіграла актриса Катерина Варнава. Загальне божевілля на гріховних думках торкнулося і черниць, які влаштували дикі танці в спокусливих боді.

Ролик зняв український кліпмейкер Тарас Голубков, раніше відомий роботами з MELOVIN, MONATIK, ZIVERT, Артемом Пивоваровим і групою "Скрябін".

Нагадаємо, Кіркоров здивував поведінкою на «Оскар», дістав навіть Бреда Пітта.

Як повідомляла Politeka, Басков і Кіркоров висміяли ганебну поведінку вірного любителя Путіна: "Зло буде покарано!".

Також Politeka писала, що Кіркорову жорстко дісталося за непристойності з черницями, мережа в люті.