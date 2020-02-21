Тіна Кароль вирішила заспівати досить драматичну пісню і вийшла на сцену при цьому напівголою

Фігуриста красуня-співачка Тіна Кароль здивувала сценічним виступом. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію артистки в Instagram.

Співачка висловила свої переживання в авторському виконанні своєї пісні, але шанувальники артистки в мережі буквально поділилися на два табори: одні перейнялися манерою виконання і всією глибиною творчої роботи у вигляді пісні, інші ж більше звернули увагу на зовнішній вигляд Кароль.

Варто зазначити, що сценічний образ Тіни цього разу був досить відвертим. На співачці була мереживна білизна за типом пеньюара і напівпрозорий світлих халатик. Стильна укладка і класичний яскравий макіяж доповнили образ.

Тіна Кароль співала, як відзначили її прихильники в коментарях під постом, "з душею" і виступ багатьох дуже зворушив. Крім іншого, фолловери відзначили, що Тіна дуже спокуслива, "чарівна", "приваблива", "красуня".

Нагадаємо також, Тіна Кароль, яка у своєму житті пережила чимало потрясінь і особистих трагедій, не завжди була стрункою, але, все ж змогла прийти у свою ідеальну форму. Артистка, зріст якої 1 метр 68 см – якщо вірити даним в мережі – зараз виглядає мініатюрною стрункою блондинкою, але в юності Таня Ліберман (справжнє ім'я виконавиці) була «щокастенькою» і повненькою дівчиною.

Нагадаємо і про те, що раніше Тіна Кароль дала інтерв'ю в спецшоу "Слава+" прямо перед власним днем народження, яке буде 25 січня. На кадрах видно, як Тіна позувала з витонченим макіяжем на обличчі і в чорній міні-сукні.

Зазначимо, що кількома днями раніше співачка потрапила в скандал через свій виступу. Посеред концерту Тіни Кароль глядачі почали виходити із залу через її російськомовні пісні.

Нагадаємо також і про те, що співачка зізналася, як вони разом з 11-річним сином Веніаміном пережили найстрашніші моменти в житті. Тіна Кароль поділилася своїми переживаннями в інтерв'ю "СЛАВА +". У 2013 році Тіна втратила чоловіка, продюсера Євгенія Огіра, а її син – батька. На 33-му році життя Огір помер від раку шлунка. Тіна зізналася, що маленький син пам'ятає тата, хоча і був у той час ще зовсім малюком.

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