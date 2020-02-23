Настя Каменських і Потап офіційно зареєстрували свої відносини задовго до весілля, яка відгриміла під Києвом у травні минулого року.

Аліна Гросу

Раніше Настя Каменських зізналася, що попри щільний гастрольний графік, вони з чоловіком намагаються знаходити час один для одного, оскільки сім'я для неї - на першому місці.

Також артистка розкрила головний секрет сімейного щастя. Каменських вважає, що у закоханих можуть бути різні цілі і погляди, але вони завжди повинні підтримувати один одного. Саме так і відбувається в їхній родині.

У відносинах зіркової пари також є і романтика. Потап обожнює дарувати своїй коханій романтичні і милі сюрпризи.

Нагадаємо, що Потап показав Каменських, засвітивши довгоочікуваний "вагітний" живіт: "Мати моєї дитини!".

Politeka повідомляла, що Каменських показала, засвітивши підліткові танці на відео: "Молодість йде, угомонись".

Також Politeka писала, що Настя Каменських у білому бікіні показала п'яту точку в відвертому вигляді: "Настя, набридло вже...".







