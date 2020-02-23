Кожна дівчина, плануючи весільні урочистості, в першу чергу замислюється над тим, яку сукню вдягне. Такого правила дотримуються і українські зірки
Пропонуємо подивитися, якими були українські співачки на своїх весіллях:
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Пара зіграла весілля у липні 2015-го в одному з заміських комплексів під Києвом. На урочистостях були присутні Потап (саме він повів Надю до вівтаря), Настя Каменських та інші відомі зірки.
Тіна Кароль
Джамала
Весілля з кримськотатарським активістом вона зіграла у квітні 2017-го. Церемонія розпису Джамали і Сеїт-Бейкира проходила в Ісламському культурному центрі. Вся церемонія пройшла з дотриманням всіх мусульманських традицій.
Настя Каменських
Настя Каменських і Потап офіційно зареєстрували свої відносини задовго до весілля, яка відгриміла під Києвом у травні минулого року.
Аліна Гросу
Раніше Настя Каменських зізналася, що попри щільний гастрольний графік, вони з чоловіком намагаються знаходити час один для одного, оскільки сім'я для неї - на першому місці.
Також артистка розкрила головний секрет сімейного щастя. Каменських вважає, що у закоханих можуть бути різні цілі і погляди, але вони завжди повинні підтримувати один одного. Саме так і відбувається в їхній родині.
У відносинах зіркової пари також є і романтика. Потап обожнює дарувати своїй коханій романтичні і милі сюрпризи.
Нагадаємо, що Потап показав Каменських, засвітивши довгоочікуваний "вагітний" живіт: "Мати моєї дитини!".
Politeka повідомляла, що Каменських показала, засвітивши підліткові танці на відео: "Молодість йде, угомонись".
Також Politeka писала, що Настя Каменських у білому бікіні показала п'яту точку в відвертому вигляді: "Настя, набридло вже...".