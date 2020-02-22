26-річна Алла Добкіна, дочка українського політика Михайла Добкіна, приголомшила зухвалою витівкою в одному з найдорожчих готелів в столиці Франції

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Так, судячи з геометки, Алла зупинилася в п'ятизірковому готелі Four Seasons Hotel George V Paris, який розташований недалеко від знаменитої Ейфелевої вежі. На фото Добкіна постала в широких темних джинсах, білому піджаку з чорним орнаментом, кросівках й сонцезахисних окулярах. Вона позувала на терасі.

На одному з кадрів Алла сидить на стільці, задерши обидві ноги та поклавши їх на огорожу. При цьому однією рукою дівчина нібито поправляє розпущене волосся. На іншому знімку Алла обмежилася підняттям тільки однієї ноги: на цей раз красуня стоїть, а рукою тримається за поручень, щоб не впасти, втративши рівновагу.

Шанувальники за кілька годин встигли більше тисячі разів "лайкнути" ці фото. Правда, не всі залишилися в захваті. Деякі помітили "вади".

"Зірка і GUCCI❤️"

"На тлі такої підлоги...."

"Навіщо ти так?"

Раніше ми повідомляли, розпатлана Добкіна поділилася знімком з подругою-блондинкою, з якою разом вирушила до Парижа. На фото дочка політика обняла знайому і притиснулася до неї.

"який Кайф.)"; "Добре провести час 🙌"; "Красоточки мої улюблені! Всім привіт!🙏", - писали в коментарях.

Також ми розповідали, Алла похвалилася стильним "луком" в рваній в'язаній сукні. Дівчина позувала на тлі чорної стіни в туалеті перед дзеркалом. Красуня традиційно склала губки "качечкою" та опустила погляд на телефон.

Крім того, ми писали, що нещодавно дочка Добкіна обнадіяла фоловерів тим, що збирається виконати чиюсь мрію (вибере з коментарів).

"У мене до вас серйозне питання..🖤 ви щасливі зараз? Я хочу зрозуміти, скільки у мене тут щасливих людей 💋 І друге питання..про що ви мрієте? Я хочу почитати і здійснити 1 вашу мрію 😊 звичайно машини, квартири не обіцяю..адже щастя не в цьому...", - повідомила дівчина в соцмережі.

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