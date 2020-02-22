Відомий голлівудський режисер, фільми якого дивляться й люблять всі, вперше став батьком

Як повідомляє Politeka, деталі розповідає The Jerusalem Post.

Так, голлівудський режисер Квентін Тарантіно, на рахунку якого «Кримінальне Чтиво», «Одного разу в…Голлівуді» та інші легендарні проекти, став батьком. Як відомо, зараз чоловіку 56 років.

Його обраницею є 36-річна ізраїльська співачка Даніела Пік. Вона народила хлопчика в лікарні «Іхілов» в Тель-Авіві. Сама дівчина почуває себе добре.

Минулого місяця американський режисер розповідав журналістам, що його дружина "на сьомому небі від щастя", а сам він радіє від одного погляду на неї.

На даний момент відомо, що народився хлопчик. Проте які-небудь подробиці поки відсутні.

Уточнимо, що шлюб з Даніеллою Пік, моделлю і співачкою, став для режисера першим. Пара познайомилася в 2009 році, коли Тарантіно представляв свою картину «Безславні виродки».

Як повідомлялося раніше, голлівудський актор Бред Пітт відзначився незвичайної витівкою на церемонії вручення премій BAFTA.

Сам актор не зміг бути присутнім у Лондоні 2 лютого, коли Британська академія кіно вручала зіркам заслужені нагороди, але зумів відзначитися і стати ньюсмейкером події.

Як відомо, Бред став лауреатом премії в номінації «Краща чоловіча роль другого плану» за роль у фільмі Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді..». Отримувати нагороду він довірив своєї колеги по фільму Марго Роббі. Дівчина, вийшовши за нагородою, зачитала лист Пітта, яке він передав.

Крім подяки Пітт вирішив пожартувати над британцями і їх виходом з ЄС, провівши паралель зі своїм тривалим процесом розлучення з актрисою Анджеліною Джолі.

Нагадаємо, що Бред Пітт та Дженніфер Еністон після гучного возз'єднання готуються до "медового місяця": "Джолі кусає лікті...".

Як повідомляла Politeka, Бред Пітт вперше заговорив про возз'єднання з Еністон: "Мені дуже приємно", несподівані деталі.

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