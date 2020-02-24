Не всім дітям було легко

Британський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон намагаються показати дітям життя поза стінами Букінгемського палацу

Батьки водять дітей у бюджетні заклади, разом вони відвідують парки, музеї, а також влаштовують веселі ігри.

Минулого тижня Кейт і Вільям взяли вихідні, щоб провести час зі своїми чадами. Останні, зокрема, Джордж і Шарлотта, зараз знаходяться на шкільних канікулах. Сім'я пішла на ферму в Норфолк, пише hellomagazine.

Принц сам розповів, що він з дружиною і дітьми приймали пологи у овець. Шарлотта спочатку поставилася боязко, а Джордж навпаки був дуже активним. Найменший, Луї, захоплювався тракторами.

Вільям розповів, що дітям сподобалися новонароджені ягнята - вони самі пасли тварин і годували їх.

Нагадаємо, сестра дружини принца Гаррі, Меган Маркл, заздрить Кейт Міддлтон. Про це заявила зведена сестра першої із зазначених герцогинь.

На думку родички, Маркл спеціально оголосила про переїзд у Канаду і самоусунення від виконання королівських обов'язків за день до 38-го дня народження герцогині Кембриджської.

Таким чином, герцогиня Сасекська показала свою неповагу до королівського протоколу.

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон стала героїнею британьского шоу "Щаслива мама-щаслива дитина", де зізналася, що не відчуває себе ідеальною матір'ю.

Зокрема, дружина принца Вільяма відразу зізналася, що її турбує почуття провини перед дітьми за свої дії чи слова.

Герцогиня Кембриджська визнала, що почуття провини її почало переслідувати після появи дітей, тому що вона "відчуває величезну відповідальність" перед ними.

Нагадаємо також, що після того, як принц Гаррі і Меган Маркл перебралися в Канаду, принцу Вільяму і Кейт Міддлтон довелося шукати їм заміну.

Днями Кейт і Вільям відвідали оборонно-медичний реабілітаційний центр Стенфорд Хол в Лафборо в компанії принца Чарльза і його дружини Камілли Паркер-Боулз.

За словами експертів, на зазначеному заході пройшла прем'єра нового складу «чудової четвірки».

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.