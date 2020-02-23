Леся Нікітюк вирушила на відпочинок у Єгипет, звідки почала активно ділитися вражаючими знімками

Популярна телеведуча і улюблениця публіки Леся Нікітюк підкорила український Instagram яскравими кадрами свого життя. Про це пише Politeka.net

На цей раз зоряна красуня, яка стала популярною після тревел-шоу "Орел і Решка", вирушила на відпочинок у Єгипет, де оселилася в одному з найдорожчих готелів курорту.



На новому фото співачка позує стоячи в чорному бікіні на тлі пальм. Нікітюк в леопардовій капелюшку вигнулась в непристойній позі, виставивши на загальний огляд своє пружне тіло, яке встигло трохи підігріти на сонці.

Образ виявився настільки зухвалим, що шанувальники різко розкритикували публікацію такого фото.

«Леся, я тебе дуже люблю, але це фото вульгарно неприємно дивитися😲», «Ти хочеш сказати шо це класне фото», «Фото називається "Втомилася відпочивати», «ЛесЯ ти завжди красуня ,але це фото не твоє ,ноги ти че в бодибилинг пішла ,красуня перефотографируйся, відмінного відпочинок», «Леся знову гола», «Хтось трошки згорів у деяких місцях», «Хороша, але схудла, на орел і решке була набагато краще»

«Ух яка 🌷чарівна красуня🌸 королева Леся👑Божественно 🌼чарівна і дуже мила! Фантастично 👍сексуальна! Красивие👍 стегна у Вас! 🌞🌙👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹», - пишу в мережі.

Раніше ми писали, знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль Instagram, показала смішне відео і фото, зроблене з героями мультфільму "Мадагаскар" на одному з найдорожчих курортів в Єгипті.

На знімку красуня в купальнику, поверх якого накинула джинсову сорочку, стоїть в оточенні людей, переодягнених у костюми пінгвіна, жирафа і зебри.

Крім того, в каруселі Леся виклала відео, де забавно танцює з бегемотом.

Нагадаємо, Нікітюк нарвалася на критику через апетитні кадри в ресторані.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк показала, як розважалася разом з подругою прямо в ліфті.

Також Politeka писала, що розкішна Нікітюк оголила груди і розкрила всі свої модельні параметри.