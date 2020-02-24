Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка Квартал 95, показала нове фото в напівголому вигляді

На фото Березня позує в чорних штанях і більше без нічого. Верхня частина тіла виявилася голою, але Адамчук розвернулася спиною, щоб не засвітити нічого зайвого. Волосся були зібрані у актриси в хвіст, а саме фото було зробленим чорно-білим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 400 лайків і написали кілька коментарів під фото:

"Марта , ти дуже красива‼️‼️", "Вогонь", "Дуже жіночно".

Раніше ми повідомляли, що зірка "95 Кварталу", співачка Марта Адамчук похвалилася в камеру своєю природною красою.

Березня ніби позувала оголеною, прикрившись великим букетом рожевих тюльпанів.

Адамчук посміхнулася і подивилася у вікно. Дівчина виглядає свіжо і невимушено.

"Весна цієї зими прекрасна☺️🌷", - підписала відвертий знімок зірка "95 Кварталу".

За два годину пост зібрав понад 700 лайків і трохи коментарів.

"Вау😍", "Квітка квіток", "Весна-весна, а голос Марти. Розвіє хмари на ура. Вона співає, у душі тепліше. Її всі пісні для добра!!!", "Дуже красива", "Вона, тобто весна, дуже схожа на вас.🐤", - написали користувачі мережі.

Повідомлялося, що актриса Студії "Квартал 95" покрасувалася, ймовірно, на світському заході або ж для фотозйомки в стильному вбранні.

Марта Адамчук похвалилася своєю дивною посмішкою і фігурою також у досить "закритому" скромному вбранні, ніж багатьох шанувальників здивувала.

На чорно-білих знімках зірка сцени постала перед шанувальниками у водолазці і піджаку з актуальним у цьому сезоні орнаментом - мікро-кліткою. В руках голосиста красуня-артистка тримала маленька квіточка і широко посміхалася на камеру.

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