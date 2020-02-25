Російський шоумен Дмитро Шепелєв, чоловік співачки Жанни Фріске, яка померла від раку п'ять років тому, замислюється про життя з новою пасією у сонячній Італії

Ось уже кілька років Шепелєва пов'язують романтичні стосунки з дизайнером інтер'єрів Катериною Тулуповою. Після недавнього відходу шоумена з програми "На самом деле" в його оточенні стали говорити про переїзд зірки в Італію - при чому компанію йому складе нова пасія. Свідченням цьому може служити те, що нещодавно пара побувала в Мілані.

Шепелєва настільки вразила ця країна, що він заявив: "Хочу жити ось тут!" звичайно, абсолютно безвідповідально. Але, вибачте, це перше, що приходить мені в голову, коли під ногами чистий асфальт, розпускаються квіти в лютому, і чоловіки навколо, знають толк в краватках і пальто".

Деякі сумніваються в тому, що артист все-таки покине батьківщину, однак, впевнені в тому, що саме в Італії він хотів би зіграти весілля. З'явилася інформація, що Шепелєв хоче надіти обручку на палець Тулупової в Тоскані. А ще популярний телеведучий нібито придивляється до особняка неподалік від пляжу, де міг би бувати наїздами.

Раніше ми повідомляли, Шепелєв розповів у своєму Instagram, як так вийшло, що він у 2018-му році почав зустрічатися з Тулуповою. Виявилося, що їх познайомили діти, які відвідували один садочок. Нагадаємо, після смерті Жанни Дмитро виховує їх спільного сина - шестирічного Платона.

Відзначимо, в Італії, де нібито збирається зіграти весілля Шепелєв, стався спалах смертельного коронавіруса. На півночі країни оголосили надзвичайний стан: десять муніципалітетів ізольовані, закриті школи, полки магазинів спустошені. Станом на 24 лютого, коронавірус вбив вже сьомого жителя Італії.

Нагадаємо, день народження сина Шепелєва міг закінчитися трагедією.

А ще Politeka писала, що чоловік померлої від раку Фріске Шепелєв відгуляє весілля з довгоногою блондинкою.