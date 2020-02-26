Відома в Україні комік зі студії «Квартал 95» Ірина Сопонару поніжилася на пляжі

Актриса вирушила на популярний екзотичний курорт і похвалилася стрункою фігурою. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки "Жіночого кварталу".

Так на новому опублікованому Іриною кадрі з відпочинку вона позувала на лежаку в леопардовій сорочці. Крім іншого - струнких ніжок і обрисів ідеальної фігури - показала ще і всю атмосферність релаксу під палючим сонцем і екзотичною рослинністю.

Знаменитості раніше неодноразово в коментарях під її постами говорили про худобу і про те, яка ж вона "модель", "розумниця", "красуня" і "енергетичний заряд-приклад для всіх навколо".

Відома в Україні блондинка Сопонару часто публікує в мережі залучаючі увагу знімки, але варто відзначити, що зайвого в мережі не показує - майже всі фото оформлені зі смаком і "загадкою".

Раніше ж Ірина засвітилася в оточенні чоловіка співачки Наді Дорфєєвої, з яким провела час:

«Ось такий дует, як вам? Відбомбили з Володимиром Дантесом івент і це було прекрасно. А за моє прекрасне обличчя окреме спасибі. У цей вечір я була дівою», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Сопонару позує разом з Володимиром Дантесом. Це викликало неординарні коментарі з боку користувачів.

«Цікаво навіщо Дантес одягнув сукню», «Іра, куди груди поділися?», «А Володя комусь потрібен?», «Вова теж молодець!», «Дуже класні».

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