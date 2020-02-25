Зірка серіалу «Свати» Ганна Кошмал продемонструвала ідеальну фігуру у відкритому платті

Українська актриса, яка придбала популярність завдяки ролі Жені в улюбленому багатьма серіалі «Свати», активно ділиться зі своїми підписниками кадрами зі свого життя. Як повідомляє Politeka, на цей раз дівчина продемонструвала шанувальникам оригінальне плаття, зшите спеціальне для неї.

На кадрах, опублікованих у розділі Сторіз актриси, Кошмал красується в оригінальній сірій сукні. Пікантності довгому і легкому вбранню додає великий розріз на спідниці, а також оригінальні зав'язки на одному боці. При цьому для того, щоб показати відкрите плаття у всій його красі Ганні довелося приміряти його без ліфчика.

У підписі актриса розповіла, що це друга примірка сукні, і назвала наряд «неземною красою».

До цього ми писали про те, що Кошмал з часів останніх зйомок «Сватів» змінилася до невпізнання. На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала новий знімок зі спектаклю, в якому вона грає.

На фото Ганна лежить на кріслі-мішку. На ній надіті джинси, біла сорочка і червоні туфлі. Волосся дівчини накручені, а губи нафарбовані червоною помадою. Артистка зухвало посміхається і дивиться на когось, хто не потрапив в кадр.

За півгодини фото артистки зібрало понад 7,7 тисяч лайків. Шанувальники зірки хвалять її за зовнішній вигляд.

Зазначимо, що Ганні Кошмал зараз 25 років. У «Сватах» вона почала зніматися, коли їй було 16 років. Її затвердили на роль Женьки. Дівчина грала підлітка-гота з непростим характером. До речі, за роль в «Сватах» актрису номінували на українську телевізійну премію «Телетріумф». Крім «Сватів» актриса знімається і в інших серіалах, у тому числі "Танець метелика", «Слуга народу», «Балерина», «Дочки-мачухи», «Перехрестя», «Даша» і «Село на мільйон-2».

Нагадаємо, Женька зі "Сватів" спустила сорочку і влаштувала фотосесію для дорослих.

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