Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і їй самій, а також її родиною, повідомляє Politeka.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка здивувала незвичайною зачіскою і такий же скуйовдженою, як волосся зірки, шубою. В незвичайному і відвертому образі артистка з'явилася в новому кліпі, який вийшов лише кілька годин тому.

Режисером відео став український кліпмейкер Алан Бадоєв, який нещодавно працював з Ані Лорак. Схоже, кліпи двох українських співачок, які проживають в РФ, вийдуть на перебій один одному.

Лобода спочатку з'являється в образі інопланетного чудовиська, яке перевтілюється в зірку диско. Вона всіляко згинається, беручи дивні пози, позує в літаючій тарілці, а в кінці її з'їдають зомбі, що забруднилися зеленою "кров'ю".



Дані кадри особливо вразили користувачів, які розкритикували відео артистки під постом в Instagram.

Причому в житті не забуває артистка також дивувати образами або неординарними витівками. Цього разу співачка показала добірку кадрів, зроблених в рамках стильній фотосесії, позуючи відразу в декількох блискучих нарядах. Всі фото та відео артистка виставила в спеціальному розділі Instagram.

На представлених фото співачка показала себе в яскраво-червоній шубі, в білосніжному платті з блискітками, а також в червоному вбранні, що складається з топа і штанів з широкою штаниною. В цілому, підбірка стильних кадрів виглядає досить ефектно, однак шанувальники не змогли залишити коментарі – фото представлені в розділі Сторі, де відключена подібна функція.

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