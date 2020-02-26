Сьомий сезон популярного серіалу «Свати» стане останнім

Про це російським ЗМІ розповів режисер серіалу Андрій Яковлєв, який раніше, в інтерв'ю білоруським журналістам говорив, що поки точного рішення про продовження серіалу немає. Він також заявляв, що повернувся до зйомок серіалу, щоб гідно закінчити цю історію, яка полюбилася мільйонам людей.

Нагадаємо, що зараз під Мінськом проходять зйомки сьомого сезону серіалу, який дуже довго відкладали. Влітку знімальна група зніме останні три епізоди серіалу, а вже восени 2020 року сітком вийде на екрани. Зазначимо, що з перервами проект триває вже 12 років. За цей час ключові актори, які знімаються в серіалі, встигли постаріти, а одного з дідусів навіть довелося вбити в серіалі, так як актор Анатолій Васильєв пішов з проекту через розбіжності з режисером.

Відзначимо, що в сьомому сезоні творці серіалу планують зібрати всіх героїв серіалу, навіть тих, кого в картині «вбили». Крім цього, з'явиться кілька нових персонажів. Відомо, що у серіал ввели мати нареченого-іноземця Женьки, а також молодих Валюху та Івана Будьків. Син Федора Добронравова Віктор Добронравов зіграє молодого Івана, а актриса Дарина Рибак замінить Тетяну Кравченко.

Раніше ми писали, що зйомки «Сватів» несподівано покинула виконавиця однієї з головних ролей – актриса Анна Кошмал, яка грає онуку головних героїв Женьку. 25-річна Кошмал виїхала з Мінська, поділившись з шанувальниками кадрами з Києва. По всій видимості, дівчині довелося повернутися в Україну заради участі у своїх виставах. Шанувальники також не виключають, що зйомки всіх епізодів з Женькою вже закінчилися, тому до літа актриса вільна.

Нагадаємо, що зірка «Сватів» розвалилася на кріслі в спокусливій позі, дівчину не впізнати: «Виросла Женька».

Як повідомляла Politeka, режисер «Сватів-7» привідкрив завісу нового сезону, яскраві кадри зі зйомок: «Вийде…».

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