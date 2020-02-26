Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще й різкою зміною іміджу

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, пише Рoliteka.net.

цього разу артистка поділилася з передплатниками новим фото, попередивши їх про можливі неприємні інциденти на майбутньому концерті – від шахрайства ніхто не застрахований. За рекомендацією зірки, шанувальникам слід приховувати номери квитків на фото, щоб їх не вкрали:

"У нас йде підготовка повним ходом, а я бачу, коли ви відзначаєте мене на фото з квитками, і ДУЖЕ прошу закривати номер білета та штрих-код, щоб уникнути крадіжки вашого місця на шоу! Я чекаю саме на вас", - написала Віра під стильним кадром в Instagram. На фото співачка прикрила груди пелюстками, засвітивши частину декольте.

Не так давно зірка спантеличила заявою про «важливу подію у своєму житті». Шанувальники відразу ж припустили, що Віра знову вагітна і засипали пост в Instagram цілою купою коментарів. А ще через кілька днів, щоб дозволити фанатам в коментарях поворожити, що ж вона хоче їм повідомити, Віра зробила нову заяву. Виявилося, що співачка вагітна, а презентує своє "дітище" – власну лінійку косметичного бренду VERA.

За словами артистки, концепція дебютної марки декоративної косметики сформувалася ще два роки тому, але знадобився час для опрацювання відтінків і текстур. Сьогодні зірка представила стильні кадри з фотосесії зі своєю продукцією, показавши не лише ідеальний колір шкіри і макіяж, але і струнку фігуру.

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