Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл на початку 2020 року повідомили про складання з себе повноважень і переїзд у Канаду, однак мешканці зазначеної країни несильно радіють королівським особам

Після скандальної заяви Гаррі і Меган в Канаді провели опитування, в результаті якого з'ясувалося, що платники податків не хочуть платити за охорону, житло та інші потреби пари і їх сина Арчі.

Недвано директор Канадської федерації платників податків (CTF) Аарон Вудрик розповів детальніше про протест населення.

За словами експерта, якщо канадці будуть змушені платити за Гаррі і Меган, то майбутнє монархії у цій країні опиниться під загрозою.

Як підкреслив Вудрик, навіть ті люди, які виступили за монархію, незадоволені ситуацією. На думку фахівця, якщо дії Меган і Гаррі розіграється погано, це може негативно вплинути на імідж королівської сім'ї в цілому.

Аарон Вудрик передбачає, що агресивний поштовх може призвести до того, що люди захочуть позбутися монархії.

Крім того, більшість канадців скептично відносяться до принца і його дружини і їх не розглядають, як членів королівської сім'ї. Наприклад, якщо б голлівудські зірки переїхали в Канаду, то і платили б вони самі за себе, на відміну від герцогів Сасекських.

За словами Вудрика, у Канаді є багато знаменитих людей, які здійснюють тут благодійні справи, але ніхто з громадян цієї країни не платить за цих зірок.

Гаррі і Меган можуть переїхати в Канаду, але платити за них платники податків зовсім не хочуть.

Нагадаємо, королева Єлизавета II залишила онукові і дружині маєток Фрогмор-хаус в Канаді.

Однак їх офісу в Букінгемському палаці більше не буде.

У той же час Її Величність пішла на поступки і залишила там працювати команду, яка буде допомагати парі продовжувати підтримувати окремі благодійні фонди у Великобританії.

Раніше ми писали, що герцоги Сасекські повинні 28 лютого прибути до Лондона і провести останній захід перед офіційною відмовою від королівських привілеїв. На жаль, парі не вдасться побачитися з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон, які поїдуть в Ірландію.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.