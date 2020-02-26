Соліст групи DZIDZIO Михайло Хома показав у Инстаграме, чим закінчилася нічна работаа

На кадрах можна побачити Хому, які демонструє руку, на якій, за його словами, самий великий синець за його життя. Гематома виявилася реально величезних розмірів. Після показаної руки, Михайло показав обличчя і вырячил очі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Після нічної зміни зйомок "Зірки за обміном" отримав найбільший в моєму житті синяк. Сьогодні знову нічна зміна", - написав DZIDZIO.

Фанати почали активно обговорювати публікацію:

"Ого, Полякова вдарила", "Це гематома, а не синяк", " "Що сталося", "Що то таке", "Бережи себе", "Здоров'я вам. Выздоравливайте. Хочемо бачити вас здоровими", "Зробіть компрес. Спирт змішати з водою 1 до 1", "Бідний", "Боже, від чого ж може бути такий синець?".

Раніше ми повідомляли, що український актор і співак DZIDZIO розповів, на що витратив свій перший мільйон.

Як стверджує співак, гроші потрібно вкладати, і уникати швидкоплинних витрат.

Дзідзьо зізнався, що свій зароблений другий мільйон він витратив на зйомки фільму - "DZIDZIO Перший раз".

"Я великих покупок не робив, я завжди не викладав гроші, а вкладав! Я вважаю, що це правильно, тому що наразі в Україні ще треба сіяти, а жати будемо пізніше!" - поділився артист.

Повідомлялося, що український співак Михайло Хома, більш відомий як DZIDZIO, потрапив днями в нестандартну ситуацію, змусивши шанувальників неабияк понервувати.

У своєму мікроблозі в Instagram знаменитість повідомив, що виникли проблеми з літаком, на якому він вилетів з Відня до Києва.

«Вилетів з Відня і тут через 15 хвилин командир літака оголошує, що у нас проблеми з літаком😟 Поки кружляємо над Віднем🙏🏼», — написав співак.

Нагадаємо, DZIDZIO показав, як виглядав задовго до популярності

А ще Politeka писала, що DZIDZIO в обіймах Кошового влаштував переполох

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