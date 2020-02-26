Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка Кварталу 95, показала розкішне тіло в білому платті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Адамчук позує на тлі двері в красивому облягаючому білій сукні, що підкреслює її розкішні форми. Саму фотографію дівчина ніяк не підписала. Тим не менш, він спричинив ажіотаж серед її шанувальників.

«Які красиві форми», «Красуня!», «ось це тіло!», «божественний вигляд», «яка гарна», «красоточка!», - пишуть вони.

Раніше ми повідомляли, що зірка "95 Кварталу", співачка Марта Адамчук похвалилася в камеру своєю природною красою.

Березня ніби позувала оголеною, прикрившись великим букетом рожевих тюльпанів.

Адамчук посміхнулася і подивилася у вікно. Дівчина виглядає свіжо і невимушено.

"Весна цієї зими прекрасна☺️🌷", - підписала відвертий знімок зірка "95 Кварталу".

За два годину пост зібрав понад 700 лайків і трохи коментарів.

"Вау😍", "Квітка квіток", "Весна-весна, а голос Марти. Розвіє хмари на ура. Вона співає, у душі тепліше. Її всі пісні для добра!!!", "Дуже красива", "Вона, тобто весна, дуже схожа на вас.🐤", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, шикарна брюнетка з "Кварталу 95" блиснула багатством в одному піджаку

А ще Politeka писала, що зірка "95 Кварталу" вразила пишністю в облягаючому топі

Також Politeka повідомляла, що зірка "95 Кварталу" вразила розкішним видом ззаду